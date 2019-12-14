Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на решение Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

Фигурист отметил, что сейчас Загитова вправе делать все — закончить со спортом, продолжить заниматься или взять паузу, чтобы определиться с планами. «Она сделала в фигурном катании максимум – выиграла абсолютно все титулы. Дальше она может делать все, что захочет», — заявил Ягудин, слова которого цитирует агентство ТАСС.

По мнению Ягудина, Загитова — взрослый человек и может руководить своей жизнью. Все остальные могут только поддерживать любые ее решения, ведь несколько лет смотрели на нее и сопереживали ей.

Напомним, вчера в прямом эфире программы «Время» Алина Загитова рассказала о том, что собирается приостановить карьеру и не выступит на чемпионате России в Красноярске.