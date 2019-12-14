На этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стартовала женская эстафета.

Прямую трансляцию гонки можно посмотреть здесь.

На первом этапе от сборной России будет бежать Кристина Резцова. Второй этап тренеры отвели Ларисе Куклиной, третий — Светлане Мироновой. Финишировать в гонке будет чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт.

По сравнению с эстафетой в Эстерсунде была произведена одна замена — вместо Тамары Ворониной на первый этап была поставлена Кристина Резцова.

Напомним, на текущем этапе в Хохфильцене Светлана Миронова завоевала бронзовую медаль в спринте. Эта награда стала для нее первой на Кубке мира по биатлону за все время выступления в турнире.