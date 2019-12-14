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  • 12:43,  14 декабря 2019
Фигурное катание
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Траньков об уходе Загитовой: Не могу судить, правильный ли это поступок

максим траньков
Максим Траньков. Фото: Валерия Кукалева/Nevasport.ru

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков прокомментировал решение одиночницы Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

«Можно было подозревать, что такое решение Алины последует», — отметил Траньков, принимая во внимание высокую конкуренцию в женском фигурном катании на данный момент. Фигурист отметил, что будет жаль не увидеть Загитову на чемпионате России.

«Не могу судить, правильный это поступок или нет, но она выросла, как спортсменка», — сказал Траньков, отметив, что при нынешних положениях возрастного ценза ничего не поделаешь.

Напомним, вчера в прямом эфире программы «Время» Алина Загитова рассказала о том, что собирается приостановить карьеру и не выступит на чемпионате России в Красноярске.

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