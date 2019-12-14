Траньков об уходе Загитовой: Не могу судить, правильный ли это поступок

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков прокомментировал решение одиночницы Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

«Можно было подозревать, что такое решение Алины последует», — отметил Траньков, принимая во внимание высокую конкуренцию в женском фигурном катании на данный момент. Фигурист отметил, что будет жаль не увидеть Загитову на чемпионате России.

«Не могу судить, правильный это поступок или нет, но она выросла, как спортсменка», — сказал Траньков, отметив, что при нынешних положениях возрастного ценза ничего не поделаешь.