Стало известно, какие российские биатлонисты представят Россию на ежегодных выставочных соревнованиях «Рождественская гонка» в Германии. Информацию о кандидатах сообщает ТАСС со ссылкой на тренерский штаб сборной России.

В «Рождественской гонке» текущего года выступят Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт. Соревнования пройдут в субботу, 28 декабря, на стадионе немецкого футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене — «Фелтинс-Арена».

Для Екатерины Юрловой-Перхт эта гонка станет уже шестой в карьере, Матвей Елисеев же выступит в Гельзенкирхене впервые.

Отметим, на «Рождественской гонке» 2019 года в последний раз выступит биатлонистка Лаура Дальмайер, она завершила спортивную карьеру по окончании прошлого сезона. В прошлом сезоне на «Рождественской гонке2 завершил карьеру Антон Шипулин.