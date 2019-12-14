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  • 12:46,  14 декабря 2019
Фигурное катание
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Плющенко: Не исключаю вариант, что Загитова перейдет к другому тренеру

Евгений Плющенко
Евгений Плющенко. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко предположил, что пауза в карьере Алины Загитовой произошла из-за тренерского вопроса.

По мнению Плющенко в интервью ТАСС, Загитова приостановила карьеру, чтобы определиться с тренерами. После возвращения фигуристка может перейти и в другую группу. «Такой вариант не исключаю — Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени», — сказал фигурист, отметив, что Загитовой нужно двигаться дальше, она мощный спортсмен и у нее еще много времени.

По словам Плющенко, и у него были неудачи в финале Гран-при, как у Загитовой: в серии он катался отпратительно, но потом выигрывал чемпионат мира.

Напомним, вчера в прямом эфире программы «Время» Алина Загитова рассказала о том, что собирается приостановить карьеру и не выступит на чемпионате России в Красноярске.

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