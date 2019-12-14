Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева показала новый каскад с элементом ультра-си — четверным тулупом.

В фан-аккаунте фигуристки появилась видеозапись с тренировки в дворце спорта «Юбилейный». Туктамышева исполнила каскад из четверного и тройного тулупов. Ранее четверной тулуп фигуристка исполняла только сольно — также на тренировках в «Юбилейном», из элементов ультра-си фигуристка исполняла тройной аксель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ✨ Empress Liza Team (@team.tuktik) 13 Дек 2019 в 7:11 PST

Елизавета Туктамышева усложняет контент своих программ перед чемпионатом России по фигурному катанию в Красноярске. Турнир пройдет с 24 по 29 декабря, именно на этих соревнованиях будут определены участницы крупных турниров сезона от сборной России — чемпионата Европы и чемпионата мира.