Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

«Я очень уважаю ее мнение, но я, конечно, очень уважаю Женю Медведеву, которая, мне кажется, перешла это состояние и хочет еще бороться», — сказала Тарасова, отметив, что если даже Медведева выиграла бы все, то у нее бы осталась страсть.

Тарасова отметила, что уважает и оставшуюся в спорте 23-летнюю Елизавету Туктамышеву, и мнение 17-летней девочки Алины Загитовой. «По всему видно, что ей тяжело», — сказала Тарасова, отметив, что один человек настроен на то, чтобы падать и вставать, но проигрывать ему тяжело. Другой человек выигрывает и стремится идти дальше.

Напомним, вчера в прямом эфире программы «Время» Алина Загитова рассказала о том, что собирается приостановить карьеру и не выступит на чемпионате России в Красноярске.