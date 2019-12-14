В рамках второго этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене состоится мужская гонка преследования. Начало пасьюта назначено на 16:55 по московскому времени.

Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть здесь:

Напомним, вчера в мужской спринтерской гонке бронзу завоевал российский спортсмен Александр Логинов. Он уйдет на дистанцию третьим с отставанием от лидера в 14,6 секунды. Матвей Елисеев будет стартовать четвертым с отставанием в 21 секунду.

С двадцать седьмой позиции будет стартовать Дмитрий Малышко, он не очень удачно выступил в спринте, проиграв лидеру Йоханнесу Бё минуту и 11,5 секунды. С 34-го места в гонку уйдет Никита Поршнев, он проиграл полторы минуты в спринте. С 44-го места убежит Евгений Гараничев, проигравший вчера минуту и 41 секунду.