Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась мнением по поводу решения Алины Загитовой приостановить карьеру.

Слова Навки приводит официальный портал ее компании Navka Show. По мнению фигуристки, ничего плохого нет в том, что Алина Загитова пропустит чемпионат России и остаток сезона, который выдался для нее очень тяжелым.

По словам фигуристки, часто бывает, что к концу года уже не остается сил и необходимо брать какой-то тайм-аут.

«Иногда это очень важно для спортсмена, чтобы не перегореть и не получить травмы. Я думаю, что Алина приняла правильное решение», — заключила Навка.

Напомним, Алина Загитова объявила, что приостанавливает карьеру, однако будет делать акцент на ледовых шоу. На Новый год в Москве она будет участвовать в постановке Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».