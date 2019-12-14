Мужская сборная России по хоккею начала матч против команды Чехии в рамках Сборная России по хоккею начала матч с Чехией в рамках Кубка Первого канала.

Игра проходит в Москве на «ЦСКА-Арене», как и предыдущий матч со шведами.

Напомним, в ноябре на Кубке Карьяла Чехия обыграла сборную России со счетом 3:0. В первом туре Кубка Первого канала 2019 года Россия проиграла команде Швеции. Матч также прошел в Москве и завершился со счетом 4:3. В составе команды Алексея Кудашова дубль сделал Кирилл Капризов, ее одну шайбу забросил Вадим Шипачев, но этого не хватило, чтобы перевести игру в овертайм.

Чехия провела первую игру российского этапа Евротура в Пльзени, обыграв команду Финляндии со счетом 4:3 в овертайме.