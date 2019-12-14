Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поиграл в футбол с детьми во время своего путешествия по Африке с супругой Анной.

Видеоролик в своих историях «Инстаграм» выложила Анна Семак. Тренер погонял мяч вместе с местными детьми, а также сделал со всеми фотографию. «И столько в них любви», — подписала фото Анна Семак.

Напомним, ранее Анна Семак рассказывала о том, что декабрьский отпуск они с Сергеем Семаком проведут в Африке. Чета Семаков собиралась отправиться в Гвинею-Бисау, чтобы снимать там фильм о детях-альбиносах.

Осенью 2019 года Анна и Сергей Семак поженились повторно. У пары на данный момент семь общих детей.