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  • 14:41,  14 декабря 2019
Фигурное катание
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Гончаренко об уходе Загитовой: Никто не умер, человек так решил

Гончаренко об уходе Загитовой: Никто не умер, человек так решил
Инна Гончаренко. Фото: скриншот видео

Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказала свое мнение о решении Алины Загитовой приостановить карьеру.

Гончаренко в интервью порталу «Спорт-Экспресс» отметила, что Алина Загитова — самая титулованная фигуристка из ныне выступающих. По мнению эксперта, Загитова оставила неизгладимый след в фигурном катании. Решение о приостановке карьеры нужно принимать с уважением.

«Хочется поменьше вздохов на эту тему. Никто не умер, человек так решил, и не надо гадать, почему», — сказала Гончаренко, отметив, что сейчас у Загитовой есть имя, идеальный образ, уходить на хорошей волне будет правильно.

Напомним, вчера в прямом эфире программы «Время» Алина Загитова рассказала о том, что собирается приостановить карьеру и не выступит на чемпионате России в Красноярске.

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