Гончаренко об уходе Загитовой: Никто не умер, человек так решил

Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказала свое мнение о решении Алины Загитовой приостановить карьеру.

Гончаренко в интервью порталу «Спорт-Экспресс» отметила, что Алина Загитова — самая титулованная фигуристка из ныне выступающих. По мнению эксперта, Загитова оставила неизгладимый след в фигурном катании. Решение о приостановке карьеры нужно принимать с уважением.

«Хочется поменьше вздохов на эту тему. Никто не умер, человек так решил, и не надо гадать, почему», — сказала Гончаренко, отметив, что сейчас у Загитовой есть имя, идеальный образ, уходить на хорошей волне будет правильно.