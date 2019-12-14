Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих впечатлениях от участия в турнире в Эр-Рияде, а также оценил организацию выставочного турнира Diriyah Tennis Cup.

Слова теннисиста цитирует официальный сайт турнира. Медведев отметил, что играть против итальянца Фабио Фоньини в финале соревнований будет нелегко. «Я стараюсь показывать хороший теннис здесь и попытаюсь выиграть все матчи», — сказал россиянин.

По мнению Медведева, для первых соревнований в Эр-Рияде все проходит очень хорошо, и через три-четыре года этот турнир может стать одним из лучших в туре. «В качестве выставочного он тоже очень хорош, и организация здесь на высшем уровне», — заключил Медведев.

Напомним, Даниил Медведев обыграл Яна-Леннарда Штруффа и Давида Гоффена, выйдя в финал Diriyah Tennis Cup.