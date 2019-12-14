Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Малком показал, как он забивает голы за новую команду во время тренировок.

Видеоподборка голов, которые Малком забил на тренировке, появилась в «Инстаграме» бразильского футболиста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Malcom Filipe S. De Oliveira (@malcomoliveira_97) 12 Дек 2019 в 10:12 PST

На данный момент Малком продолжает восстанавливаться от сложной травмы, которую получил почти сразу после перехода в стан петербуржцев. Игрок успел выйти на поле в матче с «Динамо» и с «Краснодаром«, после чего был вынужден лечь на операцию.

По данным руководства клуба, к зимним сборам «Зенита» в Катаре, Малком будет уже в строю. На трансфер из «Барселоны» «Зенит» потратил 40 миллионов евро.