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  • 14:36,  14 декабря 2019
Фигурное катание
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Спонсоры могут разорвать контракты с Загитовой, если она завершит карьеру

Алина Загитова. Фото: instagram.com/azagitova
Алина Загитова. Фото: instagram.com/azagitova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова может лишиться спонсорских контрактов, если она завершит спортивную карьеру.

По информации издания «Бизнес Online» фигуристка объявила о том, приостанавливает спортивную карьеру, поскольку в случае завершения карьеры контракты с компаниями Puma и Shiseido могут быть разорваны. Соглашения составлены таким образом, что спонсоры могут отказаться от договоров, если спортсмен завершит карьеру.

Напомним, Алина Загитова в прямом эфире Первого канала объявила, что приостанавливает карьеру и не выступит на чемпионате России в Красноярске, однако будет делать акцент на ледовых шоу. На Новый год в Москве она будет участвовать в постановке Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

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