Спонсоры могут разорвать контракты с Загитовой, если она завершит карьеру

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова может лишиться спонсорских контрактов, если она завершит спортивную карьеру.
По информации издания «Бизнес Online» фигуристка объявила о том, приостанавливает спортивную карьеру, поскольку в случае завершения карьеры контракты с компаниями Puma и Shiseido могут быть разорваны. Соглашения составлены таким образом, что спонсоры могут отказаться от договоров, если спортсмен завершит карьеру.
Напомним, Алина Загитова в прямом эфире Первого канала объявила, что приостанавливает карьеру и не выступит на чемпионате России в Красноярске, однако будет делать акцент на ледовых шоу. На Новый год в Москве она будет участвовать в постановке Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
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