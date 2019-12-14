Спонсоры могут разорвать контракты с Загитовой, если она завершит карьеру

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова может лишиться спонсорских контрактов, если она завершит спортивную карьеру.

По информации издания «Бизнес Online» фигуристка объявила о том, приостанавливает спортивную карьеру, поскольку в случае завершения карьеры контракты с компаниями Puma и Shiseido могут быть разорваны. Соглашения составлены таким образом, что спонсоры могут отказаться от договоров, если спортсмен завершит карьеру.