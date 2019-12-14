Стало известно, в каком составе сборная России по хоккею выступит в матче с Чехией во втором туре Кубка первого канала — российского этапа Евротура.

Место в воротах займет Илья Сорокин, на скамейке матч проведет Александр Самонов.

Первое звено: Никита Нестеров — Вячеслав Войнов, Михаил Григоренко — Вадим Шипачёв — Кирилл Капризов;

Второе звено: Рушан Рафиков — Игорь Ожиганов, Андрей Кузьменко — Кирилл Семёнов — Антон Бурдасов;

Третье звено: Андрей Миронов — Алексей Марченко, Владимир Ткачёв — Владимир Ткачёв — Никита Сошников;

Четвертое звено: Никита Лямкин — Григорий Дронов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Евгений Кетов, Богдан Якимов.

Напомним, начало встречи назначено на 15:00, игра пройдет в Москве на «ЦСКА-Арене». Завтра россияне сыграют с Финляндией, этот матч пройдет уже в Санкт-Петербурге.