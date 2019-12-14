Финский хоккейный голкипер Франс Туохимаа забросил шайбу в матче с командой Швеции в рамках российского этапа Евротура.
Игрок сборной Финляндии сделал бросок клюшкой от своих ворот, и шайба влетела в пустые ворота шведской команды. Эпизод произошел на 59-й минуте встречи.
😲Невероятно! Финский вратарь забил гол на Кубке Первого канала pic.twitter.com/3ypbgiGW2C
— СЭ Хоккей (@hockey_se) December 14, 2019
Матч завершился со счетом 5:1 в пользу финской команды.
Отметим, для Туохимыы этот матч стал первым в составе национальной команды Финляндии. Гол в ворота шведов также стал для вратаря первым в карьере.
Завтра, 15 декабря, со сборной Финляндии предстоит сразиться сборной России. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».
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