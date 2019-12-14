Финский хоккейный голкипер Франс Туохимаа забросил шайбу в матче с командой Швеции в рамках российского этапа Евротура.

Игрок сборной Финляндии сделал бросок клюшкой от своих ворот, и шайба влетела в пустые ворота шведской команды. Эпизод произошел на 59-й минуте встречи.

😲Невероятно! Финский вратарь забил гол на Кубке Первого канала pic.twitter.com/3ypbgiGW2C — СЭ Хоккей (@hockey_se) December 14, 2019

Матч завершился со счетом 5:1 в пользу финской команды.

Отметим, для Туохимыы этот матч стал первым в составе национальной команды Финляндии. Гол в ворота шведов также стал для вратаря первым в карьере.

Завтра, 15 декабря, со сборной Финляндии предстоит сразиться сборной России. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».