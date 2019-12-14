Женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

За российскую команду бежали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт. Российские спортсменки провели гонку с минимальным количеством дополнительных патронов, Резцова отстреляла два рубежа на ноль, остальные девушки использовали по одному патрону.

Первое место у сборной Норвегии: на последнем круге Марте Улсбю-Ройселанн смогла обогнать Екатерину Юрлову и принесла своей команде победу. Третьей к финишу приехала сборная Швейцарии, завоевав уже вторую медаль в эстафете в текущем сезоне.

Сегодня, 14 декабря, также пройдет гонка преследования у мужчин. Александр Логинов и Матвей Елисеев будут стартовать с 3-его и 4-го места.