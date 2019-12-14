Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о впечатлениях от первой эстафеты на Кубке мира.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Резцова отметила, что после финиша у нее остались силы, возможно, в конце чуть-чуть недоработала. «Так как я шла первой, испугалась, что еду не туда во время передачи эстафеты. Все судьи на меня смотрели потерянным взглядом», — отметила спортсменка, добавив, что в конце сбавила, потому что глазами начала искать, где ее партнерши по сборной.

По словам Резцовой, эстафеты она очень любит, такая гонка для биатлонистки — самая интересная, однако первые этапы она бегала нечасто.

Напомним, российская сборная выиграла серебро в женской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.