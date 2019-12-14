Сборная России по хоккею обыгрывает сборную Чехии после первого периода в матче Кубка Первого канала — домашнего этапа Евротура.

Игра проходит в Москве на «ЦСКА-Арене», как и предыдущий матч со шведами. На данный момент счет в матче 2:0 в пользу россиян.

Первая шайба была заброшена в самом дебюте встречи, завершил голевую атаку Андрей Кузьменко на третьей минуте игры. Ассистировал ему Никита Лямкин.

Вторая шайба отправилась в сетку ворот чехов уже в конце первого периода, автором шайбы стал Михаил Григоренко, реализовав большинство после удаления Лукаша Седлака.

Завтра, 15 декабря, российская команда сыграет со сборной Финляндии в Петербурге. Матч пройдет на «Газпром-Арене».