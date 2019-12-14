Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением по поводу приостановки карьеры Алины Загитовой.

Жулин в интервью ТАСС заявил, что человек, который выиграл все, уже не имеет такой мотивации, чтобы учить четверные прыжки и соответствовать 15-летним фигуристкам. «Абсолютно верное решение, и дай ей бог здоровья», — заключил Жулин, добавив, что когда-то Загитова создала подобную ситуацию для Евгении Медведевой.

Жулин также отметил, что время не остановить, и в будущем возможно также придется заканчивать и Трусовой, и Косторной — тем, кто сейчас выигрывает. «Так что абсолютно верное решение приняла Алина — зачем ей падать с двойных акселей, когда другие четверные прыгают», — отметил эксперт.

Напомним, вчера в прямом эфире Первого канала о приостановке карьеры объявила Алина Загитова, олимпийская чемпионка и чемпионка мира