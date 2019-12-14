Российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов не смогли побороться за медали в спринтерской гонке, которая проходит в швейцарском Давосе в рамках третьего этапа Кубка мира.

Оба спортсмена завершили выступление на стадии четвертьфинала. Большунов попал в первый забег, в котором занял четвертое место. Победителем стал норвежец Эрик Вальнес, второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино. Большунов не вышел в следующий раунд даже лаки-лузером.

Устюгов бежал во втором забеге, где стал лишь шестым из шести участников. Первые два место, гарантирующие выход в полуфинал, заняли француз Ришар Жув и швед Йохан Хэггстрем.

В третьем забеге бежал россиянин Глеб Ретивых, он занял первое место и вышел в полуфинал.