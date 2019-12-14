В Хохфильцене (Австрия) продолжается второй этап Кубка мира по биатлону. В 16:55 по московскому времени началась мужская гонка преследования.

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Напомним, вчера в мужской спринтерской гонке бронзу завоевал российский спортсмен Александр Логинов. Он уйдет на дистанцию третьим с отставанием от лидера в 14,6 секунды. Матвей Елисеев будет стартовать четвертым с отставанием в 21 секунду.

С 27-й позиции будет стартовать Дмитрий Малышко, проигравший норвежцу Йоханнесу Бё 1 минуту и 11,5 секунды. С 34-го с полутораминутным отставанием в гонку уйдет Никита Поршнев. С 44-го места убежит Евгений Гараничев.