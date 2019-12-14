Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган прокомментировал решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой взять паузу в соревновательной карьере

«Загитова не заканчивает спортивную карьеру. И, как у каждого спортсмена, у нее есть право в какой-то момент не участвовать в каких-то соревнованиях. Уважаю решение Алины, потому что главное для нее – спортивный принцип», – заявил Коган, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, Загитова озвучила свое решение в пятницу, 13 декабря, в эфире телепрограммы «Время». По словам Загитовой, ей уже не надо ничего доказывать, так как она является обладательницей всех титулов. При этом спортсменка подчеркнула, что не уходит из спорта, а берет паузу, во время которой продолжит тренироваться.

Ранее стало известно, что Загитова и Татьяна Навка станут гостями передачи «Вечерний Ургант».