Тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал выступление Светланы Мироновой в женской эстафетной гонке. Россиянки завоевали серебряную медаль, но претендовали и на первое место.

Миронова использовала дополнительные патроны, но обошлась без необходимости бежать штрафные круги.

«Светлана сегодня решила потренировать дополнительные патроны плюс нервы тренеров. Еще не разговаривал с ней по стрельбе, пока ничего не могу сказать», – заявил Норицын в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в состав российской команды также вошли Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт и Кристина Резцова, для которой старт стал дебютным.

Завтра, 15 декабря, в Хохфильцене состоится мужская эстафета.