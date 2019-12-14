Директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой взять паузу в соревновательной карьере.

Лайшев отметил, что Загитова не растратила свой потенциал, но её решение можно понять. По мнению специалиста, Загитова сама не ожидала, что сможет в 10-м классе стать победительницей олимпийских игр.

«Потом мы всей школой уговаривали ее ехать на чемпионат мира в Японию, она не хотела, но в итоге поехала и выиграла его», — отметил Лайшев, слова которого приводит ТАСС. Он добавил, что и на финал Гран-при Загитова поехала после долгих уговоров.

«Ей резко пришлось быть взрослой, я бы так сказал, и это не каждый выдержит», — сказал Лайшев.

Напомним, Загитова озвучила свое решение в пятницу, 13 декабря. При этом спортсменка подчеркнула, что не уходит из спорта, а берет паузу, во время которой продолжит тренироваться.

Ранее стало известно, что Загитова и Татьяна Навка станут гостями передачи «Вечерний Ургант».