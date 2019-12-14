В Давосе (Швейцария) в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам завершился женский спринт свободным стилем. Победу одержала представительница Швеции Линн Сван.

Также в тройку призеров попали американка Софи Колдуэлл и норвежка Майкен Касперсен Фалла. За Россию выступала Наталья Непряева, она финишировала пятой.

Напомним, Непряева стала единственной россиянкой, пробившейся в стадию четвертьфинала. По итогам квалификации она заняла восьмое место, остальные представительницы команды в число тридцати лучших не попали. Христина Мацокина стала 32-й, Нина Дуботолкина — 39-й, Ольга Кучерук — 48-й, Екатерина Смирнова — 50-й, Анна Грухвина — 55-й, Ольга Царева — 56-й.

Ранее Александр Большунов и Сергей Устюгов вылетели в четвертьфинале мужского спринта.