Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль в гонке преследования, которая состоялась в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира.

Победу одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё, опередивший Логинова на 33,5 секунды. Замкнул тройку лидеров француз Эмильен Жаклен. Для Логинова попадание на подиум этапа Кубка мира стало десятым в карьере.

Еще один россиянин Матвей Елисеев претендовал на попадание в медали, но промахнулся на последней стрельбе и стал лишь 11-м. Дмитрий Малышко дважды ошибся на огневых рубежах и занял 25-е место, Евгений Гараничев стал 34-м с тремя промахами, Никита Поршнев — 38-й с двумя.

Также сегодня, 14 декабря, женская сборная России завоевала серебро в эстафете.