Сборная России по хоккею обыграла Чехию в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 4:3 в серии послематчевых буллитов.

После первого периода подопечные Алексея Кудашова лидировали с преимуществом в две шайбы. На 3-й минуте Андрей Кузьменко вывел команду вперед после результативной передачи Никиты Лямкина. На 18-й минуте Михаил Григоренко реализовал большинство, ассистентские очки набрали Вячеслав Войнов и Вадим Шипачев.

Во втором игровом отрезке россияне позволили чехам сравнять счет. На 22-й минуте Лукаш Седлак отыграл одну шайбу, на 36-й Томаш Филиппи восстановил равновесие.

В третьем периоде команды обменялись голами: сначала чехи вышли вперед благодаря точному броску Гинека Зогорны, затем Игорь Ожиганов забросил третью шайбу сборной России.

В серии буллитов Россия оказалась успешнее, победный бросок на свой счет записал Владимир Ткачев.