В Давосе (Швейцария) в рамках третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам завершился мужской спринт свободным стилем, победителем стал представитель Норвегии Йоханнес Клэбо.

На второй строчке расположился француз Люка Шанава, замкнул тройку лидеров еще один норвежец Ховард Солос Таугбёл. Единственным россиянином в финале стал Глеб Ретивых, он занял итоговое пятое место.

Для Александра Большунова и Сергея Устюгова спринт сложился неудачно. Спортсмены преодолели стадию квалификации, но пробежали лишь четвертьфинальные забеги. Выйти в полуфинал ни одному из них не удалось.

Также в четвертьфинале выступил россиянин Александр Терентьев, однако он тоже не смог пройти в следующий раунд соревнований.