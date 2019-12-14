Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал ситуацию с Антоном Бабиковым, который покинул расположение команды после первого этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Антон должен разобраться внутри себя, в первую очередь. Пусть сам решит, надо ему это или не надо. Мы не собираемся за ним бегать. Если он хочет выступать, то добьётся этого», — заявил Драчев, слова которого приводит «Чемпионат».

Специалист добавил, что общался с командой и тренерами и попросил их объяснить ситуацию. По словам Драчева, Бабикову было предложено несколько вариантов, один из которых — продолжить тренироваться со сборной. Также спортсмена можно было отправить в Обертиллиах для подготовки к «Ижевской винтовке».

«Но почему-то он принял решение поехать домой. Мы взяли ему билеты и всё», — сказал Драчев. Он выразил недоумение тем, на каких основаниях Бабиков принял свое решение.