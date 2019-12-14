Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров озвучил состав команды на эстафету, которая состоится в Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира.

На первом этапе за Россию будет бежать Матвей Елисеев, затем в борьбу вступит Эдуард Латыпов. Третий этап доверили Дмитрию Малышко, а финишировать традиционно будет Александр Логинов.

На прошлой неделе эти же биатлонисты выступили в эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде и остановились в шаге от пьедестала, став четвертыми.

Гонка будет проходить завтра, 15 декабря, начало запланировано на 16:15 по московскому времени.

Сегодня состоялась женская эстафета, сборная России завоевала серебряные награды.