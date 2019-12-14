Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Россиянин занял второе место, не допустив ни одного промаха на всех четырех огневых рубежах.

Спортсмен отметил, что чистая стрельба его обрадовала. «Но сегодня можно было бороться только за второе место, потому что Йоханнес был безупречен», — заявил Логинов, слова которого приводит «Чемпионат».

Россиянин объяснил, что второй и третий круг шел за Лукасом Ховером и Тарьеем Бё, которые показывали высокий темп.

Напомним, победу одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё, замкнул тройку лидеров француз Эмильен Жаклен. Матвей Елисеев стал 11-м, Дмитрий Малышко — 25-м, Евгений Гараничев — 34-м.