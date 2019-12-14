Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением по поводу решения Алины Загитовой взять паузу в карьере.

Гончаренко призвала не сокрушаться по поводу того, что Загитова не будет кататься еще пять лет. По мнению тренера, Загитова приняла свое решение, понимая, что никого не подводит. Фигурное катание сильно зависит от состояния организма, а у Алины накопилась физическая и психологическая усталость, уверена Гончаренко.

«Сейчас Алина хочет покататься в шоу, заработать денег на своем имени, на которое работала очень много лет. Почему нет?» – сказала тренер, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Загитова озвучила свое решение в пятницу, 13 декабря. При этом спортсменка подчеркнула, что не уходит из спорта, а берет паузу, во время которой продолжит тренироваться.

Ранее стало известно, что Загитова и Татьяна Навка станут гостями передачи «Вечерний Ургант».