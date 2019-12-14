Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков оценил выступление команды в осенней части сезона. Футболист отметил, что в чемпионате России всё идет хорошо, но Лига чемпионов сложилась не так, как хотела команда.

По мнению Жиркова, «Зенит» попал в группу с равными соперниками, но не вышел в плей-офф из-за небольшого невезения.

«Матчи дома и в гостях кардинально отличаются, были ошибки в Португалии, случайная игра рукой Дугласа. Проиграли из-за своих же ошибок», — сказал Жирков, слова которого приводит «Чемпионат».

Также футболист оценил свое физическое состояние. Из-за травмы, полученной в сборной России, Жирков пропустил последние матчи. «С самочувствием всё нормально, к сборам буду в норме», — сказал полузащитник.

Напомним, «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером турнирной таблицы чемпионата России, набрав 45 очков в 19 матчах.