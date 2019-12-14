Российский биатлонист Александр Логинов вышел на второе место общего зачета Кубка мира. На втором этапе в Хохфильцене (Австрия) спортсмен завоевал две награды: бронзу в спринте и серебро в гонке преследования.

Возглавляет таблицу общего зачете норвежец Йоханнес Бё, выигравший три личные гонки из четырех. В его активе 211 очков, у Логинова — 177. Замыкает тройку лидеров француз Симон Дестье, проигрывающий Логинову всего два балла.

В первую десятку рейтинга также входит еще один россиянин -Матвей Елисеев, он занимает шестое место со 155 набранными очками. Его опережают норвежец Тарьей Бё (168) и француз Мартен Фуркад (162).

Завтра, 15 декабря, на втором этапе Кубка мира состоится мужская эстафета. За Россию побегут Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Логинов.