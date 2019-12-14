Фигурист Михаил Коляда пропустит чемпионат России, который будет проходить в Красноярске в период с 24 по 29 декабря. Осенью спортсмен перенес операцию по поводу синусита и не успеет восстановиться к турниру.

Напомним, первую часть нынешнего сезона Коляда пропустил: сначала он снялся с двух турниров серии Challenger, затем отказался от участия на этапах Гран-при. Операция состоялась в конце октября, после чего на протяжении месяца Коляда не тренировался.

Ранее тренер Валентина Чеботарева и генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган предполагали, что спортсмен может успеть восстановится к национальному чемпионату, но не давали гарантий.

Турнир станет отборочным для попадания в состав сборной России на чемпионат Европы.