Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал победу над Чехией в матче Кубка Первого канала. Игра завершилась со счетом 4:3 в серии буллитов.

По мнению Кудашова, переломный момент матча произошел во втором периоде, когда сборная России пропустила контратаку, выигрывая со счетом 2:0.

«Надо было увеличивать преимущество, а мы дали чехам вернуться в игру. Поэтому такой нервный и сложный матч получился», — сказал Кудашов, слова которого приводит «Чемпионат».

Тренер признался, что его смущают ошибки команды в обороне. По его мнению, российские защитники не успевали за чехами.

Напомним, завтра, 15 декабря, Россия сыграет с Финляндией. Матч будет проходить в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром-Арена».