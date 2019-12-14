Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл итальянского теннисиста Фабио Фоньини в финале выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Таким образом, Медведев начал новый сезон с победы на Diriyah Tennis Cup.

В финале Медведев одержал победу со счетом 6:2, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 3 минуты.

Напомним, по пути к финалу россиянин обыграл представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа и бельгийца Давида Гоффена.

В январе Медведев примет участие в новом командном турнире ATP Cup, где сыграет за сборную России. В команду также вошли Карен Хачанов и Евгений Донской, капитаном будет Марат Сафин. Андрей Рублев пропустит соревнования, так как в это время будет играть на турнире в Катаре.