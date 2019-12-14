Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение Алины Загитовой взять паузу в соревновательной карьере. По мнению специалиста, фигуристка уже не вернется на лёд.

Тарасова отметила, что с пониманием относится к решению Загитовой, так как спортсменка потеряла мотивацию, став обладательницей всех титулов.

«Она ребёнок, она не научилась врать. Она объяснила, почему прервала карьеру. У неё сейчас всё есть и нет мотивации. Вернётся ли она в спорт? Уверена, что никогда», —заявила Тарасова, слова которой приводит «РБК-Спорт».

Напомним, свое решение Загитова озвучила в пятницу, 13 декабря. По словам спортсменки, ей уже не нужно ничего доказывать, поэтому она может взять перерыв. Фигуристка подчеркнула, что не завершает карьеру и продолжит тренироваться.