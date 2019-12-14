Тренер по фигурному катанию Валентина Чеботарева рассказала о состоянии своего воспитанника Михаила Коляды, который пропустит чемпионат России.

«Михаил еще не выздоровел, не восстановился до конца, поэтому он пропустит чемпионат России по состоянию здоровья», — сказала Чеботарева, слова которой приводит ТАСС.

В конце октября фигурист перенес операцию по поводу синусита. Как сообщила тренер, он до сих пор не вернулся на лёд.

«Он с сентября не катается. Когда выйдет на лед, будем смотреть и решать, что делать дальше», — заявила Чеботарева.

Напомним, первую часть нынешнего сезона Коляда пропустил: сначала он снялся с двух турниров серии Challenger, затем отказался от участия на этапах Гран-при.

Чемпионат России будет проходить в Красноярске в период с 24 по 29 декабря. По его итогам будет сформирован состав национальной команды на чемпионат Европы.