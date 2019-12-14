Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Юрий Жирков прокомментировал решение WADA относительно будущего российского спорта.

«Слишком серьёзное решение и к футболу, и к спорту в целом. Сначала надо выйти на чемпионат мира в Катаре, потом будем думать», — сказал Жирков, слова которого приводит «Чемпионат».

Исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Речь идет о турнирах категории «Major events», в которую входят чемпионаты мира, Олимпиады и Паралимпиады. Чистые российские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе — без флага и гимна своей страны.

«На Олимпиаде наши ребята уже выступали под нейтральным флагом. Но спортсменам сложнее показывать хороший результат, когда такие вещи творятся в спорте», — сказал Жирков.

Напомним, Россия была отстранена за манипуляцию с базой данных московской антидопинговой лаборатории.