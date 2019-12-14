Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, где занял 11-е место.

Елисеев отметил, что не хотел далеко отпускать Лукаса Хофера и Александра Логинова, но спортсмены идут разным темпом. По словам Елисеева, ему надо спокойнее преодолевать подъемы, чтобы сохранять силы. Догонять соперников удавалось на спусках за счет хорошей работы лыж, сказал спортсмен.

Елисеев подчеркнул, что сражаться в группе лидеров — это большой шаг вперед для него и новый опыт.

В воскресенье, 15 декабря, спортсмену предстоит выступить в эстафете вместе с Эдуардом Латыповым, Дмитрием Малышко и Александром Логиновым.

«Думаю, я не буду лишним в эстафете, хотя отдохнуть хочется. Силы будем искать», — сказал Елисеев в прямом эфире «Матч ТВ».