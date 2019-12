View this post on Instagram

Всем огромное спасибо за поддержку, главное верьте в Лыжную Русскую команду 🇷🇺💪🏻. Сегодня я очень хотел попасть на пьедестал, после плохого старта сезона. 3 год подряд я остаюсь в Давосе на 5 месте, тут очень коварная трасса на высоте 1600 метров.