Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал выступление в спринтерской гонке, которая состоялась в Давосе (Швейцария) в рамках третьего этапа Кубка мира. Спортсмен вышел в финал, но не смог побороться за медали и занял пятое место.

Ретивых поблагодарил всех за поддержку и признался, что после неудачного старта сезона очень хотел оказаться на пьедестале. «Третий год подряд я остаюсь в Давосе на пятом месте, тут очень коварная трасса на высоте 1600 метров», — написал лыжник на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Ретивых стал единственным представителем российской команды, дошедшим до финала. Стадию квалификации преодолели также Александр Большунов, Сергей Устюгов и Александр Терентьев, однако они завершили выступление в четвертьфинале.