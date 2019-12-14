Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, ранее назвавший медаль Светланы Мироновой «нашим ответом WADA», прокомментировал тот факт, что фраза вызвала неоднозначную реакцию.

«Не имел в виду, что это наш прямой ответ ВАДА. Хотел сказать: что бы с нами ни делали, мы выживем, будем сильными. Россия всегда была сильной державой, в любых условиях мы будем бороться и побеждать», — заявил Драчев, слова которого приводит «Чемпионат».

По его мнению, выступление команды в нейтральном статусе — это политическое решение. Правильнее было бы отстранять тех, у кого действительно были проблемы с допингом, а не всех спортсменов, представляющих Россию. Драчев подчеркнул, что такое положение дел нарушает права атлетов.

Напомним, из-за того, что российская сторона внесла изменения в базу данных московской антидопинговой лаборатории, WADA отстранило страну от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.