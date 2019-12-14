Российская фигуристка Алина Загитова выступит в рамках шоу перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.

Армейское дерби будет проходить в четверг, 19 декабря, и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра состоится в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена».

В пятницу, 13 декабря, Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры. Спортсменка озвучила свое решение в эфире телепрограммы «Время». По словам фигуристки, которая является Олимпийской чемпионкой, чемпионкой России, Европы и мира, а также победительницей финала Гран-при, ей уже нечего доказывать.

Однако, по словам Загитовой, она не уходит совсем, а лишь берет паузу, во время которой продолжит тренироваться.