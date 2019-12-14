В Екатеринбурге завершился турнир по смешанным единоборствам RCC 7. В главном поединке вечера российский экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко одержал победу над бывшим бойцом UFC американцем Дэвидом Бранчем.

В середине первого раунда Шлеменко провел хорошую атаку и перевел поединок в партер. Бранч едва не применил удушающий прием, однако россиянин смог защититься. Шлеменко владел преимуществом в стойке и нанес американцу несколько сильных ударов.

За две секунды до окончания раунда Шлеменко провел прием «гильотина» и одержал победу, Бранч в этот момент был зажат у сетки.

Таким образом, Шлеменко смог реабилитироваться за неудачный бой в сентябре. Россиянин проиграл Крису Ханикатту на турнире во Владивостоке.