Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо вписал свое имя в историю, став первым, кому удалось выиграть пять спринтерских гонок подряд в рамках Кубка мира.

В конце прошлого сезона норвежец стал победителем трёх спринтов: в Драммене (Норвегия), Фалуне (Швеция) и Квебеке (Канада). Драмменский спринт спортсмены бежали классическим стилем, остальные — свободным.

На старте нынешнего этапа Клэбо занял первое место в классическом спринте в финской Руке, а сегодня, 14 декабря, выиграл спринт в Давосе (Швейцария).

В тройку лидеров сегодня также вошли француз Люка Шанава и норвежец Ховард Солос Таугбёл. До финала добрался россиянин Глеб Ретивых, однако побороться за медали не смог и занял пятое место. Александр Большунов и Сергей Устюгов выбыли в четвертьфинале.