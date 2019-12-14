Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал неудачное выступление в спринтерской гонке в Давосе, которая состоялась в рамках третьего этапа Кубка мира. Спортсмен не смог выйти в полуфинал, заняв последнее место в своем четвертьфинальном забеге.

«Пролог был вроде неплохой. Четверть — я проспал свой старт и финишировал шестым. Маленькая заминка была со шведом на повороте — палкой уткнулся ему в ногу. Чтобы избежать завала, отвлекся на него и потерял позиции», — рассказал Устюгов у себя в «Инстаграме».

Напомним, победителем спринта стал норвежец Йоханнес Клэбо. Лучший результат среди россиян показал Глеб Ретивых: он единственный добрался до финала, где занял пятое место. Александр Большунов, как и Устюгов, вылетел в четвертьфинале.