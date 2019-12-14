Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен нарядился в костюм медведя. Как утверждает Marca, столь необычный образ 40-летний финн выбрал для рождественской вечеринки на базе команды.

Информация об этом не подтверждена, так как на фотографии, выложенной в «Инстаграме» Райкконена, не отмечена геолокация. Понятно лишь то, что пилот действительно стал участником какого-то праздника.

Напомним, завершившийся сезон стал для Райкконена уже семнадцатым в Формуле-1. Гонщик финишировал на двенадцатом месте личного зачета пилотов, набрав 42 очка. Райкконен намерен выступать и в следующем сезоне, он снова станет самым возрастным гонщиком среди всех участников чемпионата.

Стоит отметить, что Райкконен остается последним пилотом, который приносил титул «Феррари». В составе команды он выиграл чемпионат в 2007 году.